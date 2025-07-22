В Тернопольской области автомобиль сбил мать с ребенком

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Полицейские Тернопольщины устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали мать и ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На линию 102 поступило сообщение о том, что в областную больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена пятилетняя девочка с телесными повреждениями.

По данным полиции, ребенок и его мать попали в ДТП в городе Монастыриска. Еще один участник ДТП – 50-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos.

"Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по статье 124 КУоАП", - сообщили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль сбил ребенка на электросамокате.