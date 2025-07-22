У жителя Тернопольщины обнаружили плантацию конопли

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Сотрудники Чертковского районного управления полиции получили информацию о том, что житель райцентра выращивает запрещенные растения. Во время санкционированного обыска на приусадебном участке его хозяйства правоохранители обнаружили почти 70 растений конопли", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

За выращивание растений мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, житель Тернополя обустроил квартиру под выращивание конопли и изготовление каннабиса.