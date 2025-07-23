В центре Тернополя автомобиль сбил пенсионерку
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июля около 20:00 на улице Руска
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen Golf допустила наезд на житель Тернополя 1960 года рождения. Потерпевшая на момент аварии находилась на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пенсионерку с травмами и ушибами госпитализировали в больницу.
"Причины аварии установят сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, в Тернополе водитель фургона на пешеходном переходе сбил мужчину.
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