В центре Тернополя автомобиль сбил пенсионерку

фото: Национальная полиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июля около 20:00 на улице Руска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen Golf допустила наезд на житель Тернополя 1960 года рождения. Потерпевшая на момент аварии находилась на нерегулируемом пешеходном переходе.



Пенсионерку с травмами и ушибами госпитализировали в больницу.

"Причины аварии установят сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе водитель фургона на пешеходном переходе сбил мужчину.