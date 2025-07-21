В Тернопольской области устанавливают обстоятельства загадочной смерти юноши

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В Кременецком районе на обочине дороги обнаружили мотоцикл и тело юноши

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам местного жителя, он заметил тело парня, когда утром шел на работу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель мотоцикла HONDA СВ 500 не справился с управлением и допустил падение, из-за чего и погиб на месте.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль сбил ребенка на электросамокате.