В Тернопольской области "работник банка" украл у женщины почти 60 тыс. грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Мошенник представился работником банка и похитил с карты женщины 59 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам отделения полиции №3 г. Теребовля поступило сообщение от жительницы общины о том, что неизвестный мошенническим способом похитил с его банковской карты 59 тысяч гривен.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка. Он сообщил, что с ее карточки якобы пытаются незаконно снять средства. Чтобы обезопасить деньги, нужно провести некоторые банковские операции. Женщина поверила и сделала все, как сказал собеседник. В результате с карты исчезли средства.

По этому факту полицейские приступили к досудебному расследованию.

Напомним, в Тернопольской области женщина украла с банковской карточки своего знакомого более 55 тыс. грн.