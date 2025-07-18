В Тернопольской области микроавтобус сбил 21-летнюю девушку
Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Дунов Залещицкой общины. Под колесами микроавтобуса оказалась 21-летняя девушка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По предварительным данным, девушка перебегала дорогу, выйдя из рейсового автобуса. В настоящее время по встречной полосе двигался автомобиль Volkswagen Т4. Водитель не успел затормозить и сбил девушку.
Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение с многочисленными травмами.
У водителя микроавтобуса взята кровь на содержание алкоголя.
Напомним, в Тернопольской области в ДТП погиб 19-летний мотоциклист.
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