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18 июля 2025, 16:08

В Тернопольской области микроавтобус сбил 21-летнюю девушку

18 июля 2025, 16:08
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фото: Национальная полиция
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Дунов Залещицкой общины. Под колесами микроавтобуса оказалась 21-летняя девушка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительным данным, девушка перебегала дорогу, выйдя из рейсового автобуса. В настоящее время по встречной полосе двигался автомобиль Volkswagen Т4. Водитель не успел затормозить и сбил девушку.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение с многочисленными травмами.

У водителя микроавтобуса взята кровь на содержание алкоголя.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП погиб 19-летний мотоциклист.

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