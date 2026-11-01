Россияне атаковали Сумщину: пострадали шесть гражданских

Фото: ГСЧС Сумщины

Российские войска нанесли серию ударов по Сумской области. В результате вражеских атак травмировались шесть человек

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Под вражескими ударами оказались объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт и нежилое здание в Сумской и Конотопской общинах.

Кроме того, ночью российский беспилотник атаковал жилищный сектор Глуховской общины. Во время ликвидации пожара российские войска нанесли повторный удар по месту, где работали спасатели.

По информации ГСЧС, личный состав не пострадал.

Все пожары были ликвидированы, территории обследованы.

Напомним, ночью 1 ноября на территории Острожской общины на Ровенщине в результате вражеской атаки поврежден жилой дом. По данным ГСЧС, пострадали четыре человека.