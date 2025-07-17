В Тернопольской области грузовик снес пикап с дороги

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Авария, в которой травмировался водитель легкового автомобиля, произошла в селе Трибуховцы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что водитель грузового автомобиля не соблюдал безопасный интервал и в результате заноса задел пикап. Последний из-за столкновения съехал в кювет.

Водитель пикапа госпитализирован в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Напомним, в Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб.