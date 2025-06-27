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27 июня 2025, 18:38

В Черкассах 66-летняя женщина осквернила могилу военного

27 июня 2025, 18:38
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Фото: Нацполиция
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В Черкассах разоблачили женщину, которая осквернила могилу защитника. Это оказалась 66-летняя местная жительница

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкассах сообщили о подозрении 66-летней женщине, осквернившей могилу погибшего защитника. Ей грозит заключение на три года. Сейчас правоохранители проверяют, не причастна ли она к другим аналогичным инцидентам.

Как выяснили правоохранители, вечером 21 мая женщина находилась на "Аллее Героев". Там она похитила из могилы военного панаму, которая была прикреплена к памятнику как символ памяти и уважения к собратьям погибшего.

Напомним, ранее сообщили о подозрении 40-летнему жителю Черкасс, который на "Аллее Героев" сорвал два флага с шевроном подразделения особого назначения "Котик", а также похитил восковую свечу и статуэтку. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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