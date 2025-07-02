В Тернополе спасатели спасли 15-летнюю девушку из горящей квартиры
О пожаре в многоквартирном доме по улице Вишневецкого 2 июля около 10.30 сообщила местная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
"Спасатели выбили дверь и спасли из задымленной квартиры 15-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Причину возгорания установят эксперты.
Напомним, в Тернопольской области в результате пожара погибла женщина.
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