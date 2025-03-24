Полицейские Тернопольщины объявили подозрение местному жителю, продавшему более 1000 патронов к автомату Калашникова
Полицейские города Собрания объявили подозрение местному жителю за незаконный сбыт боеприпасов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
На днях правоохранители Зборова получили оперативную информацию о том, что житель местного общества, 1969 года рождения, незаконно хранит оружие. Впоследствии правоохранители узнали о двух фактах реализации нелегального товара. Злоумышленник сбыл более тысячи патронов в автомат Калашников и два корпуса гранат.
Фигуранту объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины – сбыт боевых запасов. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области будут судить женщину, которая пьяной убила знакомую.