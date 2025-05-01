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01 мая 2025, 12:30

В Тернопольской области будут судить мужчину, который до смерти избил сожительницу

01 мая 2025, 12:30
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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Тернополя, который до смерти избил сожительницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

О внезапной смерти 44-летней сожительницы на спецлинию полиции сообщил житель областного центра. Это произошло еще в феврале.

49-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Судебно-медицинский эксперт на теле женщины обнаружил многочисленные следы от побоев: сожитель наносил ей удары руками, ногами и другими предметами в разные участки тела, что привело к смерти.

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции установили, что к сожителям неоднократно на семейные конфликты выезжали правоохранители.

Собрав достаточно доказательств, правоохранители направили обвинительный акт в суд.

Напомним, в Тернополе в пруду нашли тело женщины, которую искали с начала марта.

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