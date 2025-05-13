Из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По ее словам, она наткнулась на объявление о возможности получать прибыль за выполнение простых задач в интернете. "Работодатели" убедили женщину, что нужно лишь внести небольшой "гарантийный платеж". После первой оплаты мошенники убедили жительницу Тернопольской области, что с каждой последующей транзакцией ее заработок будет расти.

Таким образом, за день женщина перевела аферистам средства несколькими транзакциями на общую сумму более 94 000 гривен. После этого связь с "работодателями" оборвалась.

По факту мошенничества следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у людей почти полмиллиона гривен за несуществующие авто.