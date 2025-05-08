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08 мая 2025, 15:50

В Тернопольской области мужчина проломил потолок чужого жилья и похитил два телевизора

08 мая 2025, 15:50
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фото: Национальная полиция
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Полицейские Тернопольской области разыскали вора, укравшего из чужой квартиры два телевизора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам полиции города Залещики обратилась местная жительница с заявлением о воровстве. Неизвестный человек проник в дом соседей, за которым он ухаживает, и похитил два телевизора.

Правоохранители установили, что злоумышленник проник в чужое помещение через крышу – вылез лестницей наверх, а в жилые комнаты попал, проломив гипсокартонный потолок.


К воровству оказался причастен ранее судимый 27-летний житель Залещиков. У злоумышленника изъяли часть вещественных доказательств.

Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина.

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