В Тернопольской области мужчина проломил потолок чужого жилья и похитил два телевизора
Полицейские Тернопольской области разыскали вора, укравшего из чужой квартиры два телевизора
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
К сотрудникам полиции города Залещики обратилась местная жительница с заявлением о воровстве. Неизвестный человек проник в дом соседей, за которым он ухаживает, и похитил два телевизора.
Правоохранители установили, что злоумышленник проник в чужое помещение через крышу – вылез лестницей наверх, а в жилые комнаты попал, проломив гипсокартонный потолок.
К воровству оказался причастен ранее судимый 27-летний житель Залещиков. У злоумышленника изъяли часть вещественных доказательств.
Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина.