В Тернопольской области мужчина проломил потолок чужого жилья и похитил два телевизора

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.



К сотрудникам полиции города Залещики обратилась местная жительница с заявлением о воровстве. Неизвестный человек проник в дом соседей, за которым он ухаживает, и похитил два телевизора.



Правоохранители установили, что злоумышленник проник в чужое помещение через крышу – вылез лестницей наверх, а в жилые комнаты попал, проломив гипсокартонный потолок.



К воровству оказался причастен ранее судимый 27-летний житель Залещиков. У злоумышленника изъяли часть вещественных доказательств.



Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина.