В Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию обратилась владелица продуктового магазина о том, что из ее сумки, которую она оставила в помещении торгового заведения, неизвестный похитил 5500 гривен, 50 евро и мобильный телефон.

К воровству оказалась причастна 40-летняя жительница Почаева, проходившая стажировку в магазине. Деньги она уже успела потратить, а мобильный телефон у нее изъяли.

По этому факту следственные полиции возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области двое несовершеннолетних обворовали склад автозапчастей.