В Тернопольской области женщина обокрала владелицу магазина
Полицейские разоблачили жительницу Тернопольской области в краже
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
В полицию обратилась владелица продуктового магазина о том, что из ее сумки, которую она оставила в помещении торгового заведения, неизвестный похитил 5500 гривен, 50 евро и мобильный телефон.
К воровству оказалась причастна 40-летняя жительница Почаева, проходившая стажировку в магазине. Деньги она уже успела потратить, а мобильный телефон у нее изъяли.
По этому факту следственные полиции возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Женщине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области двое несовершеннолетних обворовали склад автозапчастей.