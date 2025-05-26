Масштабный пожар в Тернополе: полиция устанавливает причины

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По факту масштабного пожара, произошедшего в Тернополе 23 мая, возбуждено уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Производство открыто по ч. 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

Специалисты научно-исследовательского экспертно криминалистического центра совместно с работниками пожарно-спасательной службы осмотрели место пожара.

Следователи полиции проверяют все обстоятельства, которые могли спровоцировать возгорание, а также общаются с очевидцами происшествия.

Напомним, 23 мая в Тернополе на улице Объездная горел продуктовый супермаркет. Общая площадь возгорания – около 1500 кв. метров, поскольку огонь перекинулся еще и на соседнее помещение. К счастью, обошлось без пострадавших.