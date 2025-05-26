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ДТП произошло на днях, 23 мая, около 13:00 в Кременце на улице Осовица

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, водитель авто Iveco не выбрал безопасную скорость движения и вылетел в кювет.

На момент аварии в салоне авто находились трое пассажиров. Всех их вместе с водителем доставили в больницу в травматологическое отделение. Они получили травмы разной степени тяжести.

У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Продолжается следствие.

Напомним, 24 мая в Кировоградской области произошло ДТП с грузовиком, легковушкой и двумя микроавтобусами. Погибли три человека, еще двое травмированы.