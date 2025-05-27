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27 мая 2025, 12:07

Устраивали побеги из воинских частей: на Тернопольщине разоблачили преступную группу

27 мая 2025, 12:07
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фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны западного региона
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Объявлено подозрение девяти участникам межрегиональной организованной группы за незаконную переправку лиц через границу Украины и препятствование деятельности ВСУ

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что организаторами противоправной схемы были жители Черновицкой области, которым помогали адвокат из Львова, житель Тернополя и еще пять человек из Буковины.

За деньги они содействовали военнослужащим в самовольном уходе из воинских частей, учебных центров и госпиталей и нелегально переправляли их в Румынию и Молдову вне официальных пунктов пропуска.

За доставку в отправной пункт брали от 3 до 6 тысяч долларов США, а за пересечение границы – до 15 тысяч долларов.

В общей сложности услугами воспользовались 25 военнослужащих.

В результате 48 санкционированных обысков у подозреваемых изъято 164 тысячи гривен, 21 тысячу долларов США, 2 тысячи евро, 12 транспортных средств, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.

В ближайшее время суд изберет меры предосторожности злоумышленникам.

Напомним, на Буковине задержали двух братьев, которые переправляли ухилянцев за границу за 6000 евро.

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