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26 мая 2025, 22:45

Путешествие не удалось: на Волыни ночью задержали "машину уклонистов"

26 мая 2025, 22:45
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Фото: прокуратура
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На Волыни будут судить мужчину. Он с сообщниками разработал схему по незаконному пересечению границы

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении 33-летнему жителю Волыни. Он вместе с неустановленными сообщниками разработали схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины вне пунктов пограничного пропуска в Республику Беларусь.

Клиенты должны были заплатить 5 и 6 тысяч долларов. Доставка к месту стоила еще 200 долларов. Однако путешествие не удалось: ночью 24 мая правоохранители остановили его авто, в котором он вез еще двух мужчин призывного возраста.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее во Львове судили предпринимателя, который помог пяти мужчинам бежать за границу. Он зарегистрировал их в качестве водителей международных рейсов. Таким образом они смогли выехать из Украины, и ни один из них не вернулся назад.

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