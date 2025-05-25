17:54  24 мая
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Винницу и Днепр
12:53  24 мая
Во время атаки на Киев 22-летний парень пытался совершить самоубийство в укрытии
09:12  24 мая
Пограничники показали удачную охоту на россиян близи Волчанска
UA | RU
UA | RU
25 мая 2025, 08:43

Ночной обстрел Киевщины: есть погибшие, разрушены десятки домов

25 мая 2025, 08:43
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Киевщины
Читайте також
українською мовою

В ночь на 25 мая враг нанес массированную атаку по Киевщине, в результате которой погибли 4 человека, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших – трое детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Обуховском районе, в селе Долина, произошел пожар в двух временных сооружениях, где погибли два человека. В Фастовском районе, в селе Мархаловка, в результате обстрела погиб один человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок. Там полностью разрушены три дома, еще два загорелись огнем.

В Бучанском районе, пгт Макаров, в результате вражеского удара погиб один человек, еще один получил травмы.

В городе Белая Церковь обломками БпЛА был травмирован мужчина, разрушен каркасный цех.

На местах трагедий работают спасатели, медики и волонтеры.

Напомним, сегодня, 25 мая, во время вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей 8, 12 и 17 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область атака РФ война погибшие дети пожар частные дома
Вражеская атака по Киеву: 11 пострадавших, повреждены дома и бизнес-центр
25 мая 2025, 08:02
В Кировоградской области уничтожили термобарическую боевую часть вражеского дрона
24 мая 2025, 18:32
Россияне атаковали авиабомбами село на Харьковщине: одна женщина погибла, еще двое пострадали
24 мая 2025, 14:53
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
На Ровенщине под колесами легковушки погиб велосипедист
25 мая 2025, 11:48
Из-за российских обстрелов Херсонщины погиб ребенок
25 мая 2025, 11:28
Масштабная ночная атака: ПВО сбила 45 ракет и 266 российских дронов
25 мая 2025, 10:41
Враг дважды ударил по предприятию в Сумах: спасатели ликвидировали пожар
25 мая 2025, 10:22
Генштаб рассказал о потерях РФ по состоянию на 25 мая
25 мая 2025, 10:06
В Тернополе российская ракета попала в промзону: возник пожар
25 мая 2025, 09:39
Российская атака на Хмельнитчину: среди пострадавших – один человек в тяжелом состоянии
25 мая 2025, 09:15
Под завалами многоэтажки в Николаеве ищут человека после ночной атаки
25 мая 2025, 09:06
Трагедия на Житомирщине: среди жертв российской атаки – трое детей
25 мая 2025, 08:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »