Ночной обстрел Киевщины: есть погибшие, разрушены десятки домов

фото: ГСЧС Киевщины

В ночь на 25 мая враг нанес массированную атаку по Киевщине, в результате которой погибли 4 человека, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших – трое детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Обуховском районе, в селе Долина, произошел пожар в двух временных сооружениях, где погибли два человека. В Фастовском районе, в селе Мархаловка, в результате обстрела погиб один человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок. Там полностью разрушены три дома, еще два загорелись огнем.

В Бучанском районе, пгт Макаров, в результате вражеского удара погиб один человек, еще один получил травмы.

В городе Белая Церковь обломками БпЛА был травмирован мужчина, разрушен каркасный цех.

На местах трагедий работают спасатели, медики и волонтеры.

Напомним, сегодня, 25 мая, во время вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей 8, 12 и 17 лет.