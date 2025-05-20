Жительница Тернопольщины может попасть за решетку за то, что заказала наркотики через интернет
Полицейские Тернопольщины напоминают, что за хранение наркотиков можно попасть за решетку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
На днях во время патрулирования территории полицейские остановили в Тернополе местную жительницу. Женщина в отделении почтовой связи получила посылку с запрещенным измельченным зеленым веществом. Она призналась, что наркотики заказала через Интернет.
Запретное вещество правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Дознаватели полиции устанавливают происхождение наркотиков. Продолжаются проверки.
Напомним, жителю Тернопольщины грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное сбыт оружия и боеприпасов.
В Тернопольской области водитель Mitsubishi смертельно травмировал пешеходаВсе новости »
20 мая 2025, 13:21В Тернополе водительца Nissan наехала на знакомую, а затем врезалась в бетонный забор
19 мая 2025, 13:49До 7 лет лишения свободы грозит жителю Тернопольщины за хранение артиллерийского пороха
19 мая 2025, 12:09
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Стеклянные остановки вместо антидроновых сеток в прифронтовых городах: можно ли избежать жертв
20 мая 2025, 15:55Нардеп заявил, что украинской армии не хватает более 400 миллиардов
20 мая 2025, 15:42На Ровенщине 19-летний юноша дважды обокрал церковь
20 мая 2025, 15:39Завтра в Украине резко потеплеет
20 мая 2025, 15:29Правоохранитель из Киева может сесть на 9 лет за организацию незаконного выезда за границу своему знакомому
20 мая 2025, 15:18В Херсонской области сбили более 1600 российских дронов
20 мая 2025, 15:10В Одесской области исчез 16-летний парень
20 мая 2025, 14:56Во Львове задержали наркоторговца с "товаром" на четверть миллиона гривен
20 мая 2025, 14:44Арсенал ВСУ пополнили ударные роботы-огнеметчики KRAMPUS
20 мая 2025, 14:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина