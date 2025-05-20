Жительница Тернопольщины может попасть за решетку за то, что заказала наркотики через интернет

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Полицейские Тернопольщины напоминают, что за хранение наркотиков можно попасть за решетку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях во время патрулирования территории полицейские остановили в Тернополе местную жительницу. Женщина в отделении почтовой связи получила посылку с запрещенным измельченным зеленым веществом. Она призналась, что наркотики заказала через Интернет.

Запретное вещество правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Дознаватели полиции устанавливают происхождение наркотиков. Продолжаются проверки.

Напомним, жителю Тернопольщины грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное сбыт оружия и боеприпасов.