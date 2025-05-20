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20 мая 2025, 13:21

В Тернопольской области водитель Mitsubishi смертельно травмировал пешехода

20 мая 2025, 13:21
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фото: Национальная полиция
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Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 19 мая на Лановеччине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В 19:45 житель Кременецкого района на трассе "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече", в пределах с. Старый Вишневец, управляя автомобилем Mitsubishi Kolt, выехал за пределы дороги и сбил пешехода 1979 года рождения. Мужчина погиб на месте происшествия. После этого авто врезалось еще и в припаркованное транспортное средство.

По данному факту следователи открыли уголовные производства.

У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Напомним, в Тернопольской области водительница Peugeot сбила двоих детей.

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