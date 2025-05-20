В Тернопольской области водитель Mitsubishi смертельно травмировал пешехода

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В 19:45 житель Кременецкого района на трассе "Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече", в пределах с. Старый Вишневец, управляя автомобилем Mitsubishi Kolt, выехал за пределы дороги и сбил пешехода 1979 года рождения. Мужчина погиб на месте происшествия. После этого авто врезалось еще и в припаркованное транспортное средство.



По данному факту следователи открыли уголовные производства.



У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Напомним, в Тернопольской области водительница Peugeot сбила двоих детей.