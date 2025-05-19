До 7 лет лишения свободы грозит жителю Тернопольщины за хранение артиллерийского пороха

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Залещик может хранить запрещенные предметы. Во время санкционированного обыска в его квартире был найден мешок с порохом и средство для подрыва.

Изъятые вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет.