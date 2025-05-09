Инцидент в Тернополе: поездка в троллейбусе закончилась переломом руки
В четверг, 8 мая, в Тернопольское райуправление полиции поступила информация от медиков о том, что в общественном транспорте травмировалась 67-летняя женщина
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По словам потерпевшей, травму она получила во время поездки в троллейбусе, курсировавшем по маршруту "гостиница Тернополь – ул. Киевская".
Во время поездки водитель применил экстренное торможение и женщина не удержалась и упала. Она самостоятельно обратилась к травмпукту. Медики констатировали перелом руки.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
В полиции призывают пассажиров соблюдать правила безопасности при поездках в общественном транспорте, а водителей – быть максимально внимательными и осторожными на маршрутах.
Напомним, в Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом. 32-летнего водителя спасти не удалось. В момент столкновения в салоне автобуса пассажиров не было.