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09 мая 2025, 11:24

Инцидент в Тернополе: поездка в троллейбусе закончилась переломом руки

09 мая 2025, 11:24
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фото: Национальная полиция
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В четверг, 8 мая, в Тернопольское райуправление полиции поступила информация от медиков о том, что в общественном транспорте травмировалась 67-летняя женщина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По словам потерпевшей, травму она получила во время поездки в троллейбусе, курсировавшем по маршруту "гостиница Тернополь – ул. Киевская".

Во время поездки водитель применил экстренное торможение и женщина не удержалась и упала. Она самостоятельно обратилась к травмпукту. Медики констатировали перелом руки.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В полиции призывают пассажиров соблюдать правила безопасности при поездках в общественном транспорте, а водителей – быть максимально внимательными и осторожными на маршрутах.

Напомним, в Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом. 32-летнего водителя спасти не удалось. В момент столкновения в салоне автобуса пассажиров не было.

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