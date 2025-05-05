В Тернополе фургон наехал на тротуаре на 72-летнюю женщину

фото: Национальная полиция

Четыре дорожно-транспортных происшествия случилось на дорогах Тернопольской области со 2 по 4 мая. К врачам за медпомощью обратилось девять пострадавших

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В частности 4 мая, в Тернополе, неподалеку от кладбища, под колеса автомобиля Volkswagen LT 35 попала 72-летняя жительница Тернополя.

Правоохранители установили, что водитель авто двигался задним ходом по тротуару и не заметил прохожую. Пострадавшую с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль сбил 51-летнюю женщину на переходе.