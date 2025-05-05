В Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом: водитель скончался

фото: Нацполиция

Серьезное ДТП произошло утром 5 мая на улице Монастырской в Полтаве. 32-летнего водителя маршрутки спасти не удалось

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 05.40 автобус РУТА выехал за пределы проезжей части и въехал в стену жилого дома. В момент столкновения в салоне автобуса пассажиров не было.

"В результате ДТП водителя госпитализировали, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

Напомним, 2 мая в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием патрульного авто. В результате столкновения двух машин один полицейский погиб.