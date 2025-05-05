В Полтаве маршрутка врезалась в жилой дом: водитель скончался
Серьезное ДТП произошло утром 5 мая на улице Монастырской в Полтаве. 32-летнего водителя маршрутки спасти не удалось
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
По данным следствия, около 05.40 автобус РУТА выехал за пределы проезжей части и въехал в стену жилого дома. В момент столкновения в салоне автобуса пассажиров не было.
"В результате ДТП водителя госпитализировали, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", — говорится в сообщении.
Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.
Напомним, 2 мая в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием патрульного авто. В результате столкновения двух машин один полицейский погиб.
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