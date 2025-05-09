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09 травня 2025, 11:24

Інцидент у Тернополі: поїздка в тролейбусі закінчилася перелом руки

09 травня 2025, 11:24
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фото: Національна поліція
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У четвер, 8 травня, до Тернопільського райуправління поліції надійшла інформація від медиків про те, що в громадському транспорті травмувалася 67-річна жінка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зі слів потерпілої, травму вона отримала під час поїздки в тролейбусі, який курсував за маршрутом "готель Тернопіль – вул. Київська".

Під час поїздки водій застосував екстрене гальмування і жінка не втрималася та впала. Вона самостійно звернулася до травмпукту. Медики констатували перелом руки.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

У поліції закликають пасажирів дотримуватись правил безпеки під час поїздок у громадському транспорті, а водіїв – бути максимально уважними та обережними на маршрутах.

Нагадаємо, в Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок. 32-річного водія врятувати не вдалося. На момент зіткнення у салоні автобуса пасажирів не було.

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