18:47  16 квітня
Наказав стати на коліна, а потім - стріляв: на Полтавщині священника визнали винним у вбивстві
20:50  16 квітня
В Україні подорожчали однокімнатні квартири: де дешевше, а де найдорожче житло
14:40  16 квітня
У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2025, 03:15

Не зміг врятуватися з вогню: житель Тернопільщини помер після пожежі у власному будинку

17 квітня 2025, 03:15
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: ДСНС України
Читайте также
на русском языке

У Чортківському районі Тернопільської області поліція з'ясовує обставини смертельної пожежі, внаслідок якої помер 66-річний мешканець Гримайлівської громади. Він отримав тяжкі опіки у власному будинку

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

Трагічний інцидент стався ще 3 квітня. За даними слідства, вранці місцеві жителі помітили, що з вікон будинку сусіда йде густий дим, після чого викликали медиків, рятувальників і правоохоронців.

Всередині будинку перебував чоловік, який лежав на ліжку з множинними термічними ураженнями тіла — опіками обличчя, спини й рук. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Упродовж 11 діб лікарі боролися за його життя, однак 14 квітня чоловік помер.

Попередні результати експертизи вказують на те, що причиною займання стало коротке замикання електропроводки в одному з приміщень будинку. У момент спалаху, ймовірно, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, через що він не зміг врятуватися.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, раніше в Києві сталась пожежа в одній із квартир на другому поверсі житлової триповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у помешканні тіло людини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа смерть слідство трагедія Тернопільська область
У Києві в пожежі загинула людина
15 квітня 2025, 22:45
У Миколаєві в палаючому будинку виявили тіло людини
15 квітня 2025, 04:00
У Києві горіла триповерхівка: загинула людина
11 квітня 2025, 08:14
Всі новини »
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
На Півдні прикордонники спалили російську вантажівку: відео
17 квітня 2025, 02:49
Збували підроблені долари, купуючи техніку Apple: у Києві викрили злочинну групу
17 квітня 2025, 02:24
Атака на Дніпро: пошкоджені будинки, гуртожитки та підприємство, число постраждалих продовжує зростати
17 квітня 2025, 02:03
На Полтавщині внаслідок пожежі загинули дві людини
17 квітня 2025, 01:34
За тиждень Сухопутні війська збили близько 200 російських дронів
17 квітня 2025, 01:00
На Закарпатті відшукали туристів, що заблукали в горах
17 квітня 2025, 00:43
Окупанти розстріляли беззбройного полоненого бійця ЗСУ у Волноваському районі
17 квітня 2025, 00:32
На Хмельниччині чоловіка засудили за неодноразове зґвалтування 14-річної падчерки
17 квітня 2025, 00:25
Удар по Дніпру: збільшилась кількість загиблих, постраждали троє дітей
17 квітня 2025, 00:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Ольга Айвазовська
Всі блоги »