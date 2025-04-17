Не зміг врятуватися з вогню: житель Тернопільщини помер після пожежі у власному будинку

ілюстративне фото: ДСНС України

У Чортківському районі Тернопільської області поліція з'ясовує обставини смертельної пожежі, внаслідок якої помер 66-річний мешканець Гримайлівської громади. Він отримав тяжкі опіки у власному будинку

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

Трагічний інцидент стався ще 3 квітня. За даними слідства, вранці місцеві жителі помітили, що з вікон будинку сусіда йде густий дим, після чого викликали медиків, рятувальників і правоохоронців.

Всередині будинку перебував чоловік, який лежав на ліжку з множинними термічними ураженнями тіла — опіками обличчя, спини й рук. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Упродовж 11 діб лікарі боролися за його життя, однак 14 квітня чоловік помер.

Попередні результати експертизи вказують на те, що причиною займання стало коротке замикання електропроводки в одному з приміщень будинку. У момент спалаху, ймовірно, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, через що він не зміг врятуватися.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, раніше в Києві сталась пожежа в одній із квартир на другому поверсі житлової триповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у помешканні тіло людини.