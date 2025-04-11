В Киеве горела трехэтажка: погиб человек
Пожар возник в четверг, 10 апреля, около 21:00 на переулке Электриков, что в Подольском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже жилой трехэтажки. Во время разведки огнеборцы эвакуировали из дома 6 человек, из которых – четыре ребенка и один пострадавший.
Впоследствии, во время тушения пожара спасатели обнаружили в помещении тело человека.
Пожар площадью 25 кв. метров потушили. На месте работали 13 огнеборцев, привлекались 3 единицы спецтехники.
Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, 9 апреля в Киеве во время пожара в квартире 16-этажного дома погибла женщина. Происшествие случилось в Святошинском районе города.