фото: ГСЧС

Пожар возник в четверг, 10 апреля, около 21:00 на переулке Электриков, что в Подольском районе столицы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже жилой трехэтажки. Во время разведки огнеборцы эвакуировали из дома 6 человек, из которых – четыре ребенка и один пострадавший.

Впоследствии, во время тушения пожара спасатели обнаружили в помещении тело человека.

Пожар площадью 25 кв. метров потушили. На месте работали 13 огнеборцев, привлекались 3 единицы спецтехники.

Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, 9 апреля в Киеве во время пожара в квартире 16-этажного дома погибла женщина. Происшествие случилось в Святошинском районе города.