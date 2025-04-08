В Тернополе девушка принесла в школу запрещенное вещество
Полицейская Службы образовательной безопасности обнаружила у школьницы запрещенное вещество
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Событие произошло в одной из школ Тернополя. Инспектор Службы образовательной безопасности получила информацию о том, что одна из учениц учебного заведения, вероятно, хранит запрещенные вещества.
Во время проверки у 15-летней ученицы обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на психотропное.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Тернопольской области женщина обворовала брата-военнослужащего.