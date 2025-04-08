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08 апреля 2025, 17:52

В Тернополе девушка принесла в школу запрещенное вещество

08 апреля 2025, 17:52
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фото: Национальная полиция
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Полицейская Службы образовательной безопасности обнаружила у школьницы запрещенное вещество

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Событие произошло в одной из школ Тернополя. Инспектор Службы образовательной безопасности получила информацию о том, что одна из учениц учебного заведения, вероятно, хранит запрещенные вещества.

Во время проверки у 15-летней ученицы обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на психотропное.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области женщина обворовала брата-военнослужащего.

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