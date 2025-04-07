Требовал 8200 долларов за документы на аренду пруда: полицейские задержали жителя Тернопольщины
Фигурант пообещал местному жителю помочь в получении разрешений на аренду пруда и проведение там мелиоративных работ. Его задержали во время получения взятки и сообщили о подозрении в совершении преступления
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что 39-летний житель Чертковского района за денежное вознаграждение обещал "клиенту" помочь зарегистрировать договор субаренды водного объекта через регистратора сельского совета, а также получить разрешение от поссовета на вырубку деревьев в прибрежной полосе. Свои услуги он оценил в 8200 долларов.
Правоохранители задержали злоумышленника при извлечении неправомерной выгоды. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, жителю Тернополя грозит до 4 лет лишения свободы за взятку полицейскому.