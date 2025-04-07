Требовал 8200 долларов за документы на аренду пруда: полицейские задержали жителя Тернопольщины

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Фигурант пообещал местному жителю помочь в получении разрешений на аренду пруда и проведение там мелиоративных работ. Его задержали во время получения взятки и сообщили о подозрении в совершении преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 39-летний житель Чертковского района за денежное вознаграждение обещал "клиенту" помочь зарегистрировать договор субаренды водного объекта через регистратора сельского совета, а также получить разрешение от поссовета на вырубку деревьев в прибрежной полосе. Свои услуги он оценил в 8200 долларов.

Правоохранители задержали злоумышленника при извлечении неправомерной выгоды. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, жителю Тернополя грозит до 4 лет лишения свободы за взятку полицейскому.