У Тернополі дівчина принесла до школи заборонену речовину

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Подія трапилася в одній зі шкіл Тернополя. Інспекторка Служби освітньої безпеки отримала інформацію про те, що одна з учениць навчального закладу ймовірно зберігає заборонені речовини.

Під час перевірки у 15-річної учениці виявили поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка обікрала брата-військовослужбовця.