Жителю Тернопольщины грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение оружия и боеприпасов
Мужчину задержали с поличным при попытке реализовать обрез и гранату
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Полицейские получили информацию о том, что житель Почаева ищет покупателя, чтобы продать обрез охотничьего ружья и граната. Стоимость незаконного оружия злоумышленник оценил в 10 тысяч гривен. Торговца оружием задержали.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, жителю Тернополя грозит до 4 лет лишения свободы за взятку полицейскому.
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