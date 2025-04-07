Жителю Тернопольщины грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение оружия и боеприпасов

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Мужчину задержали с поличным при попытке реализовать обрез и гранату

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские получили информацию о том, что житель Почаева ищет покупателя, чтобы продать обрез охотничьего ружья и граната. Стоимость незаконного оружия злоумышленник оценил в 10 тысяч гривен. Торговца оружием задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, жителю Тернополя грозит до 4 лет лишения свободы за взятку полицейскому.