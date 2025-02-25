До 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит жителю Тернопольщины за торговлю наркотиками
Полицейские Тернопольщины задержали жителя области за продажу каннабиса
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области, передает RegiоNews.
Правоохранители установили, что 31-летний житель региона неоднократно сбывал знакомым каннабис – наркотическое средство, обращение которого ограничено. Стоимость зависела от веса – ориентировочно от 500 до 1000 гривен. Средства за товар клиенты преимущественно перечисляли на карту торговцу.
Фигурант обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный повторно.
Мужчине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Харьковской области полиция ликвидировала преступную группу, которая наладила торговлю наркотиками.