В Тернополе полицейские изъяли у иностранцев автомат Калашникова и около 200 патронов

фото: Национальная полиция

Во время обыска у двух иностранцев полицейские Тернополя изъяли оружие и боеприпасы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Правоохранители получили информацию о том, что в Тернополе в частном доме арендаторы могут хранить запрещенные предметы. Во время обыска по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли около 200 патронов и автомат Калашникова.

По данному факту следователи полиции приступили к производству по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, житель украинской столицы, укравший у военного тепловизор, может сесть на 8 лет.