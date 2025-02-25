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25 февраля 2025, 00:48

В Тернопольской области работник получил тяжелые травмы в цехе

25 февраля 2025, 00:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Причину травмирования мужчины на производстве выясняют правоохранители

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жителя Микулинецкой громады доставили в больницу с тяжелыми травмами. Как выяснилось, травмы 47-летний мужчина получил на рабочем месте. "Скорую" и полицию вызвали сотрудники.

Пострадавший – работник чугунного цеха. По предварительной информации, во время выполнения работ он упал с высоты собственного роста и ударился головой об бетонное покрытие.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 6 февраля в Харькове во время ремонтных работ погиб работник депо.

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