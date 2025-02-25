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Под суд отправили воспитательницу одного из специальных учебных заведений в Тернопольскую область, которая побила детей в столовой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В сентябре 2024 года воспитательница, увидев, как второклассник спецшколы ужинает, стоя у стола в столовой, решила "наказать" его якобы за ненадлежащее поведение, ударив ребенка рукой по левому плечу, а впоследствии еще несколько раз по затылку.

Через несколько минут педагог увидела у окошка по выдаче блюд первоклассника, который тоже, по убеждению воспитательницы, плохо себя вел. Женщина схватила ребенка за руку и стала тянуть, мальчик упал на пол, вырвался из рук воспитательницы и отбежал в сторону. Однако работница спецшколы снова подошла к первокласснику и ударила его по затылку.

Моменты избиения детей были зафиксированы на камерах видеонаблюдения учебного заведения.

Сейчас завершено расследование. Обвинительный акт в отношении воспитательницы направлен в суд.

Напомним, о том, что правоохранители начали расследование по насилию над детьми в спецшколе, сообщалось в ноябре прошлого года. Однако тогда подробностей дела не было.