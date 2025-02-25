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25 лютого 2025, 16:59

До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує жителю Тернопільщини за торгівлю наркотиками

25 лютого 2025, 16:59
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Поліцейські Тернопільщини затримали жителя області за продаж канабісу

Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegiоNews.

Правоохоронці встановили, що 31-річний житель регіону неодноразово збував знайомим канабіс – наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Вартість залежала від ваги – орієнтовно від 500 до 1000 гривень. Кошти за "товар" клієнти переважно перераховували на карту торговцю.

Фігуранта обвинувачено у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно.

Чоловіку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині поліція ліквідувала злочинну групу, яка налагодила торгівлю наркотиками.

Тернопільська область поліція канабіс затримання
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