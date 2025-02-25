До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує жителю Тернопільщини за торгівлю наркотиками
Поліцейські Тернопільщини затримали жителя області за продаж канабісу
Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegiоNews.
Правоохоронці встановили, що 31-річний житель регіону неодноразово збував знайомим канабіс – наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Вартість залежала від ваги – орієнтовно від 500 до 1000 гривень. Кошти за "товар" клієнти переважно перераховували на карту торговцю.
Фігуранта обвинувачено у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно.
Чоловіку загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Харківщині поліція ліквідувала злочинну групу, яка налагодила торгівлю наркотиками.