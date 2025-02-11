В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
Полицейские возбудили уголовное производство по факту смерти новорожденного мальчика 7 февраля
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
По предварительной информации, женщине в медучреждении провели кесарево сечение. Однако ребенок не выжил. Родственники роженицы обратились в полицию.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судмедэкспертизы.
Напомним, в Полтавской области многодетная мать убила новорожденного сына. Женщине объявили подозрение.
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