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В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Вознесенского района за изнасилование 15-летней падчерицы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В течение августа 2024 года в одном из сел района 35-летний мужчина неоднократно насиловал 15-летнюю падчерицу.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину, который изнасиловал дочь знакомого и снимал процесс на видео.