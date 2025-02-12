09:01  12 февраля
Ракетный удар по Киеву: появилось видео момента попадания в Оболонском районе
10:55  12 февраля
ВСУ показали, как уничтожили в лесах Донецкой области редкий российский корабельный бомбомет
09:45  12 февраля
В результате утреннего удара по Киеву поврежден офис одного из телеканалов
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2025, 12:09

В Тернопольской области мошенники выманили у женщины почти 400 тысяч гривен

12 февраля 2025, 12:09
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

В Тернополе 33-летняя женщина хотела подзаработать в интернете, а натолкнулась на злоумышленников и потеряла большую сумму денег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что жительница областного центра увидела объявление о возможности получить легкую прибыль через популярную социальную сеть. Нужно было просматривать видео и ставить понравившиеся. Мошенники убедили женщину, что для увеличения дохода необходимо совершить несколько денежных переводов. В общей сложности Тернополя перевела "работодателю" 380 000 гривен.

По факту мошенничества полицейские открыли уголовное производство в соответствии со ст. 190 Уголовного кодекса.

В полиции еще раз призывают не перечислять деньги незнакомым лицам, особенно если они предлагают легкий заработок.

Напомним, экс-чиновники Укроборонпрома украли более 3 миллионов евро. Оказалось, что они несколько лет присваивали бюджетные средства.

Тернополь Тернопольская область мошенники мошенничество деньги
В Тернопольской области мошенники выманили у женщины более 200 тысяч гривен
11 февраля 2025, 10:04
В Тернополе после кесарева сечения скончался новорожденный мальчик: полиция ведет расследование
11 февраля 2025, 01:08
Тернопольский университет решил закупить 250 живых свиней: подробности тендера
10 февраля 2025, 23:21
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Сумской области пограничники сбили российские "шахеды": фото
12 февраля 2025, 12:40
СБУ задержала рецидивиста, который шпионил за защитниками Покровска
12 февраля 2025, 12:32
В Одесской области работник ТЦК за 5-8 тыс. долларов переправлял мужчин за границу
12 февраля 2025, 12:31
В ВСУ приостановили формирование новых бригад, - Офис Президента
12 февраля 2025, 12:15
Покушения на Зеленского: в начале войны погибли люди внутри Офиса Президента
12 февраля 2025, 12:05
В Ужгороде возле многоквартирного дома произошел взрыв
12 февраля 2025, 11:48
Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для "ограниченно пригодных"
12 февраля 2025, 11:20
Расстрел гражданских в Гостомеле: оккупанту сообщено о подозрении
12 февраля 2025, 11:12
ВСУ показали, как уничтожили в лесах Донецкой области редкий российский корабельный бомбомет
12 февраля 2025, 10:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »