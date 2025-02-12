В Тернопольской области мошенники выманили у женщины почти 400 тысяч гривен

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В Тернополе 33-летняя женщина хотела подзаработать в интернете, а натолкнулась на злоумышленников и потеряла большую сумму денег

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что жительница областного центра увидела объявление о возможности получить легкую прибыль через популярную социальную сеть. Нужно было просматривать видео и ставить понравившиеся. Мошенники убедили женщину, что для увеличения дохода необходимо совершить несколько денежных переводов. В общей сложности Тернополя перевела "работодателю" 380 000 гривен.

По факту мошенничества полицейские открыли уголовное производство в соответствии со ст. 190 Уголовного кодекса.

В полиции еще раз призывают не перечислять деньги незнакомым лицам, особенно если они предлагают легкий заработок.

Напомним, экс-чиновники Укроборонпрома украли более 3 миллионов евро. Оказалось, что они несколько лет присваивали бюджетные средства.