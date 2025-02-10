В лесопосадке в Тернопольской области обнаружили человеческие останки

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В Тернопольской области в лесопосадке местный житель обнаружил остатки людей. Полицейские устанавливают личность погибшего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Мужские останки были обнаружены в лесопосадке села Трибуховцы Чертковского района. По словам местного жителя, он ходил с собакой и заметил человеческие кости. На место происшествия выезжали правоохранители.

Судебно-медицинский эксперт предполагает, что тело пролежало несколько месяцев. У остатков правоохранители обнаружили одежду и резиновые сапоги.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается следствие.

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