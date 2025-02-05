фото: полиция

ДТП произошло во вторник, 4 февраля, около 13:00 в Тернополе на улице Замковая

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель легковушки Opel Astra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух 17-летних девушек. Травмированных доставили в больницу.

Предварительно, водитель был трезв, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Правоохранители ведут расследование по факту происшествия.

Напомним, 28 января в Киевской области водитель Mazda сбил двух женщин и уехал прочь. Их госпитализировали.