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05 февраля 2025, 01:14

В Тернополе водитель Opel сбил на "зебре" двух 17-летних девушек

05 февраля 2025, 01:14
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фото: полиция
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ДТП произошло во вторник, 4 февраля, около 13:00 в Тернополе на улице Замковая

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель легковушки Opel Astra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух 17-летних девушек. Травмированных доставили в больницу.

Предварительно, водитель был трезв, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Правоохранители ведут расследование по факту происшествия.

Напомним, 28 января в Киевской области водитель Mazda сбил двух женщин и уехал прочь. Их госпитализировали.

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