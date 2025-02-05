В Тернополе водитель Opel сбил на "зебре" двух 17-летних девушек
ДТП произошло во вторник, 4 февраля, около 13:00 в Тернополе на улице Замковая
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водитель легковушки Opel Astra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух 17-летних девушек. Травмированных доставили в больницу.
Предварительно, водитель был трезв, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.
Правоохранители ведут расследование по факту происшествия.
Напомним, 28 января в Киевской области водитель Mazda сбил двух женщин и уехал прочь. Их госпитализировали.
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