фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 09:45 на автодороге "Кременец - Славута - Антонины" автомобиль Fiat Punto съехал в кювет и столкнулся с деревом. Машиной управлял 56-летний житель села Топоры.

"В результате аварии водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического ДТП.

Напомним, 2 февраля в Ровенской области столкнулись микроавтобусы. От полученных травм погиб один из водителей.