На Хмельнитчине легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево: погиб водитель
Смертельное ДТП произошло утром 1 февраля возле села Ревуха Шепетовского района. Водитель скончался на месте аварии
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.
Оказалось, что около 09:45 на автодороге "Кременец - Славута - Антонины" автомобиль Fiat Punto съехал в кювет и столкнулся с деревом. Машиной управлял 56-летний житель села Топоры.
"В результате аварии водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического ДТП.
Напомним, 2 февраля в Ровенской области столкнулись микроавтобусы. От полученных травм погиб один из водителей.
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