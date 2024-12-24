07:10  24 декабря
В Украину пытались ввезти произведенную в РФ Казанскую икону Божией Матери
03:15  24 декабря
Молодчик из Харькова, убивший свою 10-летнюю сестру, мать и дедушку, получил пожизненное
07:40  24 декабря
На вооружение ВСУ поступил боевой модуль-пулемет "Wolly"
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2024, 13:21

В Киеве врача частной клиники отправили за решетку из-за смерти младенца

24 декабря 2024, 13:21
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Суд признал виновным врача акушер-гинеколога одной из частных клиник Киева в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть ребенка

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В мае 2020 года во время родов врач акушер-гинеколог неправильно оценил данные КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении кесарева сечения.

Из-за этого новорожденный ребенок получил необратимые поражения центральной нервной системы, что привело к его смерти через 55 дней. Комплексная судмедэкспертиза подтвердила причинно-следственную связь между действиями врача и гибелью младенца.

Врачу назначили 3 года тюрьмы. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 1 миллион 170 тысяч гривен морального ущерба с частной клиники.

Напомним, ранее полицейские объявили подозрение врачу-анестезиологу, действия которого повлекли смерть маленького ребенка в Тернополе.

Киев Врач суд приговор младенец смерть ребенка
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
В Житомирской области автомобиль вылетел в кювет: есть пострадавший
24 декабря 2024, 13:48
В Херсонской области из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали два человека
24 декабря 2024, 13:27
В Киеве мужчина запускал фейерверки прямо из окна многоэтажки
24 декабря 2024, 13:15
Россияне ударили дроном по АЗС на Днепропетровщине: последствия
24 декабря 2024, 12:57
Подросток из Украины покончил с собой после принудительного вывоза в РФ
24 декабря 2024, 12:56
Оккупанты накрыли артиллерией поселок на Херсонщине: по меньшей мере 13 "прилетов"
24 декабря 2024, 12:42
В Херсоне после обстрела возникли перебои с водой и светом
24 декабря 2024, 12:29
Полтавская бригада готова принимать 20-летних парней: нардеп прокомментировал слухи о понижении мобилизационного возраста
24 декабря 2024, 12:20
На Хмельнитчине в результате атаки российских дронов повреждены дома
24 декабря 2024, 12:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »