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Суд признал виновным врача акушер-гинеколога одной из частных клиник Киева в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть ребенка

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В мае 2020 года во время родов врач акушер-гинеколог неправильно оценил данные КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении кесарева сечения.

Из-за этого новорожденный ребенок получил необратимые поражения центральной нервной системы, что привело к его смерти через 55 дней. Комплексная судмедэкспертиза подтвердила причинно-следственную связь между действиями врача и гибелью младенца.

Врачу назначили 3 года тюрьмы. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 1 миллион 170 тысяч гривен морального ущерба с частной клиники.

Напомним, ранее полицейские объявили подозрение врачу-анестезиологу, действия которого повлекли смерть маленького ребенка в Тернополе.