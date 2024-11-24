На вокзале во Львове произошла стрельба

фото: zaxid.net

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу полиции Львовщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел около 20 часов на одном из перронов вокзала. Мужчина произвел несколько выстрелов в воздух. Люди не пострадали.

По данным полиции, стрелок был пьян. Его быстро задержали и изъяли у него револьвер Флобер.

Стоит отметить, что револьвер Флобер находится в свободной продаже, поскольку не считается огнестрельным оружием. На задержанного админпротокол о хулиганстве.

Работу вокзала из-за стрельбы останавливать не пришлось, ведь хулигана оперативно задержали правоохранители.

Напомним, в ночь на 23 ноября в одной из гостиниц Киева возникла потасовка, которая переросла в стрельбу. В результате конфликта погиб 27 летний мужчина. Еще два человека, в том числе охранник гостиницы, получили огнестрельные ранения.

Правоохранители сегодня, 24 ноября, задержали мужчину, который устроил стрельбу в одной из гостиниц Киева и убил человека.