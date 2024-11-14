На Львовщине оштрафовали водителя, который матерился и выгонял пассажира из маршрутки

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Инцидент произошел в городе Стрые Львовской области. Правоохранители привлекли водителя-хулигана к административной ответственности

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

О конфликте стало известно из поста в соцсетях, датированного 13 ноября.

Так, водитель одной из маршруток города Стрый высказывался нецензурно в адрес пассажира и пытался выгнать мужчину из общественного транспорта. Полицейские оперативно установили обстоятельства конфликта и личность водителя. С 65-летним жителем Стрыя провели профилактическую беседу.

"На правонарушителя полицейские составили административный протокол по ст.173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Теперь водителю грозит штраф до 119 гривен либо общественные работы, либо исправительные работы, либо административный арест сроком до 15 суток.

Напомним, во Львовской области патрульные остановили пьяного 18-летнего водителя на "Жигулях" без фар и окон.