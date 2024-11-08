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На днях, 4 ноября, в Николаевской области мужчина после употребления грибов попал в больницу

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Мужчина собирал грибы в лесу возле села Зоряное Первомайского района. После того, как дома съел свою "добычу", ему стало плохо.

С признаками отравления 73-летний мужчина обратился к врачам.

Напомним, утром 4 ноября во львовской больнице умерла двухлетняя девочка из Тернопольской области, которую готовили к трансплантации печени. Девочка – из многодетной семьи, отравившейся грибами.