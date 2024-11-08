В Николаевской области мужчина и его четырехлетний сын отравились угарным газом

иллюстративное фото: из открытых источников

Инцидент произошел сегодня утром, 8 ноября, в селе Прибужаны Вознесенского района. Пострадавшим была оказана медицинская помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Николаевской области.

По предварительным данным, двое местных жителей Прибужановской общины - мужчина 1988 года рождения и его сын 2020 года рождения - отравились угарным газом.

"Отец обратился с сыном за помощью к врачам из-за ухудшения самочувствия, но в дальнейшем, получив первую помощь, от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

Вероятной причиной накопления угарного газа в доме стало нарушение правил эксплуатации твердотопливного котла.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске в областную детскую больницу госпитализировали троих детей, отравившихся угарным газом.