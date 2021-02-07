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07 февраля 2021, 13:20 121

На Тернопольщине произошло ДТП с семью пострадавшими

07 февраля 2021, 13:20 121
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Еще два человека отделались испугом
Фото: ГУ Нацполиции Тернопольской области
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Семеро взрослых и двое детей попали в дорожно-транспортное происшествие на Тернопольщине на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь, недалеко от села Зеленая.

Об этом сообщили в ГУ НацполицииТернопольской области.

Сегодня около 7:20 утра водитель автомобиля Opel Vivaro, двигаясь в направлении Бучача, не справился с управлением и автомобиль на не расчищенной дороге выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра машина врезалась во встречный минибус марки Peugeot Expert под управлением жителя Тысменицы.

На момент происшествия в Opel находился водитель с семьей, а это шесть пассажиров, среди которых - двое несовершеннолетних. Во втором авто - двое людей.

В результате ДТП шестеро пострадавших получили легкие телесные повреждения, а 13-летний парень - черепно-мозговую травму тяжелой степени. Всех доставили в больницы.

Предварительная причина ДТП - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 31 января в Одесской области на трассе Киев-Одесса неподалеку от Клеверного моста столкнулись три автомобиля и автобус, от удара одна машина перевернулась.

Тернопольская область ДТП полиция больницы авто

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